BCE : "nous avons encore du terrain à parcourir" (C.Lagarde)

Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. La dirigeante commence par indiquer qu'elle constate des divergences entre les secteurs de l'économie de la zone euro : le secteur des services connaît une croissance plus forte tandis que les perspectives de l'industrie se détériorent. Globalement, la patronne de la BCE explique que la baisse des prix de l'énergie, l'atténuation des goulots d'étranglement au sein des chaînes d'approvisionnement et le soutien du gouvernement aux entreprises et aux ménages ont contribué à la résilience de l'économie. Ce qui ne devrait pas empêcher la demande intérieure de rester faible. En outre, la reprise des tensions sur les marchés constituerait un risque baissier pour la croissance.

Concernant l'inflation, Christine Lagarde note que des risques à la hausse toujours importants pèsent sur les perspectives. Elle souligne que les prix dans les services sont tirés par une demande soutenue tandis que les pressions sur les salaires se sont renforcées.

L'humeur du Conseil était "déterminée", souligne l'ancienne patronne du FMI. Les membres du Conseil étaient "très concentrés" et ont accordé une attention particulière aux dernières données entrantes telles que l'enquête sur les prêts bancaires. Une variété de points de vue a été exprimée pendant la réunion et la décision a été prise "presque à l'unanimité". Tout le monde s'est montré en faveur d'une nouvelle hausse des taux, mais aussi sur le fait que "nous ne marquons pas une pause et que nous avons encore du terrain à parcourir".

Interrogée sur la prochaine étape, Christine Lagarde botte quelque peu en touche : "nous avons couvert beaucoup de terrain au cours des neuf derniers mois et nous continuons ce processus. C'est un voyage. Nous ne sommes pas encore arrivés".