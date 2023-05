BCE : "nous avons encore du chemin à parcourir", affirme Christine Lagarde

La BCE aurait-elle dû agir plus tôt dans sa lutte contre l'inflation ? Interrogée par le 'Nikkei', Christine Lagarde explique que l'Institution a...

La BCE aurait-elle dû agir plus tôt dans sa lutte contre l'inflation ? Interrogée par le 'Nikkei', Christine Lagarde explique que l'Institution a complètement changé de cap, et rapidement, après dix ans de politique monétaire très accommodante. "Nous avons donc agi de manière très délibérée et décisive afin de lutter contre l'inflation. Cela aurait-il pu être fait un peu plus tôt ? Peut-être. Cela aurait-il fait une énorme différence ? Probablement pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes déterminés à maîtriser l'inflation, à la ramener en temps opportun à notre cible de 2% à moyen terme, et nous avons déjà procédé à un ajustement important. Mais nous avons encore du chemin à parcourir".

Alors que le marché semble exclure de nouvelles hausses de taux après l'été, la dirigeante botte quelque peu en touche à ce sujet. "Compte tenu du processus que nous avons adopté et de l'environnement dans lequel nous opérons, nous avons décidé deux choses : premièrement, nous serons dépendants des données ; et deuxièmement, notre fonction de réaction déterminera les données qui seront importantes pour nous. Notre fonction de réaction sera ancrée dans les perspectives d'inflation, la dynamique de l'inflation sous-jacente et la force de transmission de la politique monétaire, ce qui dictera nos décisions pour l'avenir".

Interrogée sur les leçons à tirer des turbulences sur les marchés financiers déclenchées par la reprise en urgence du Credit Suisse et la faillite de plusieurs banques régionales américaines, l'ancienne patronne du FMI explique : "une première leçon, probablement, sera que nous devons appliquer scrupuleusement le cadre réglementaire existant. Je parle ici de Bâle III. Deuxièmement, l'ensemble de règles de Bâle III doit s'appliquer à un large éventail d'institutions bancaires, et non à un groupe restreint. Troisièmement, la supervision doit être intrusive et aussi granulaire que possible. Quatrièmement, le Conseil de stabilité financière et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire devraient examiner très attentivement le secteur financier non bancaire pour s'assurer que nous n'avons pas de risques importants à l'horizon.