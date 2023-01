BCE : "les taux d'intérêt devront encore augmenter de manière significative", selon Isabel Schnabel

"L'inflation ne diminuera pas d'elle-même"...

(Boursier.com) — Isabel Schnabel n'y va pas par quatre chemins. "Les taux d'intérêt devront encore augmenter de manière significative à un rythme soutenu pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour rapide de l'inflation à notre objectif de moyen terme de 2%", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de la Riksbank à Stockholm. L'économiste, membre du directoire de la BCE a précisé que "l'inflation ne diminuera pas d'elle-même", et ce alors que le taux d'inflation annuel est nettement retombé le mois passé dans la zone euro. Les responsables de la BCE sont néanmoins convaincus que la politique monétaire doit être encore resserrée pour faire face à la croissance sous-jacente des prix qui s'est accélérée pour atteindre un niveau record en décembre.

Dans son discours sur la transition énergétique, la dirigeante a par ailleurs repoussé les plaintes selon lesquelles des coûts d'emprunt plus élevés compliquent la transition verte de l'Europe en rendant les investissements nécessaires plus coûteux. "Alors qu'un coût plus élevé du crédit rendra plus coûteux le financement des énergies renouvelables et des technologies vertes, il serait trompeur d'utiliser des taux d'intérêt plus élevés comme bouc émissaire pour retarder davantage la transition verte".

"Alors que les gouvernements doivent accélérer leurs efforts pour mettre l'économie sur la voie du zéro émission nette, le changement radical de l'environnement macroéconomique et financier au cours de l'année écoulée oblige également les banques centrales à revoir l'ampleur et la portée de leur propre contribution à la transition verte. Sans porter préjudice au mandat principal de stabilité des prix de la BCE, nous sommes tenus de soutenir les politiques économiques générales de l'UE conformément à notre objectif secondaire. Nous devons donc veiller à ce que toutes les politiques de la BCE soient alignées sur les objectifs de l'accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius", a souligné Isabel Schnabel.

La BCE étant désormais engagée dans une politique monétaire restrictive, "en l'absence de réinvestissements, un remaniement actif du portefeuille vers des émetteurs plus verts devrait être envisagé", selon elle.