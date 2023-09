BCE : les investisseurs sous-estiment peut-être la probabilité d'une nouvelle hausse des taux la semaine prochaine

Méfiance ! Les investisseurs qui parient en grande partie contre une augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne la semaine...

(Boursier.com) — Méfiance ! Les investisseurs qui parient en grande partie contre une augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne la semaine prochaine sous-estiment " peut-être " la probabilité que cela se produise, selon Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs. Même si un ralentissement de l'économie de la zone euro devrait certainement freiner la demande, les projections d'inflation actualisées ne différeront pas beaucoup de celles de la dernière série de juin, a déclaré à 'Bloomberg' le président de la Banque centrale néerlandaise.

"Je continue de penser qu'atteindre notre objectif d'inflation de 2% à la fin de 2025 est le strict minimum que nous devons atteindre", a indiqué le dirigeant. "Je serais clairement mal à l'aise avec tout développement qui repousserait encore plus ce délai. Et cela ne me dérangerait pas tellement si cela avançait un peu". "Les marchés sont en difficulté... Ils traversent probablement une période similaire à celle que nous devrons traverser la semaine prochaine. Mais je peux vous assurer qu'à la fin de cette lutte, il y aura une décision", a ajouté le dirigeant.

Alors que l'économie européenne montre de sérieux signes de faiblesse, Klaas Knot met en garde "contre un excès de pessimisme" : "nous parlons ici de faiblesse. Nous ne parlons pas d'une récession pure et simple. Les progrès en matière d'inflation sont également difficiles à évaluer. Les pressions sous-jacentes semblent s'être stabilisées et vont diminuer considérablement dans les mois à venir".

"Dans le processus de désinflation visant à atteindre 2 % d'ici la fin 2025, il est crucial que la croissance des salaires ralentisse visiblement... Si je regarde les accords salariaux actuels, ils sont encore assez loin d'être compatibles à long terme avec un objectif d'inflation de 2% plus un demi pour cent de croissance de la productivité", a également souligné le dirigeant.

Klaas Knot est le dernier membre de la BCE à s'exprimer publiquement avant la période de silence (quiet period) d'une semaine précédant la prochaine réunion de l'Institution. Un rendez-vous dont l'issue reste à l'heure actuelle très indécise même si le marché penche davantage vers un statu quo. Les chances d'un nouveau resserrement de 25 points de base sont malgré tout de 35% selon le marché monétaire.