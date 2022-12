BCE : les hausses de 50 points de base pourraient devenir "la nouvelle norme", selon Luis de Guindos

La zone euro devrait, sauf retournement improbable, entrer en récession ce trimestre et prolonger sa contraction au cours des trois premiers mois de...

(Boursier.com) — La zone euro devrait, sauf retournement improbable, entrer en récession ce trimestre et prolonger sa contraction au cours des trois premiers mois de 2023. Une situation qui n'a pas empêché la BCE de rehausser une nouvelle fois ses taux la semaine passée. Mais pour Luis de Guindos, vice-président de la BCE, interrogé par 'Le Monde', l'Institution n'avait "pas d'autre choix que d'agir" : "la politique monétaire fonctionne en freinant la demande, ce qui freine la croissance, il n'y a pas d'autre possibilité. Mais si nous ne faisions rien, la situation serait pire, car l'inflation est l'une des raisons de la récession actuelle. Elle réduit le revenu disponible des ménages et touche particulièrement les personnes les plus vulnérables. Ainsi, en réduisant l'inflation, nous contribuerons à la croissance".

Au niveau de la hausse des prix justement, l'économiste espagnol explique "qu'au cours des deux ou trois prochains mois, l'inflation demeurera autour du niveau actuel, puis, au deuxième trimestre de l'année prochaine, elle enregistrera effectivement une baisse, pour s'établir autour de 7% en milieu d'année. Mais cela reste clairement au-dessus de notre objectif de stabilité des prix, à savoir une inflation de 2% de à moyen terme".

Concernant le resserrement monétaire encore à venir, le dirigeant affirme que "les hausses de 50 points de base pourraient devenir la nouvelle norme à court terme". Enfin, questionné sur les salaires en zone euro qui devraient augmenter de 4,5% cette année et de 5,2% en 2023, et sur les craintes de spirale inflation-salaire, le dirigeant estime que "les salaires rattrapent leur retard et je pense que c'est normal. S'agit-il d'une spirale salaires-prix ? Pas pour le moment. Mais ce qui importe vraiment, c'est que nous ne perdions pas notre crédibilité, autrement dit que nous évitions un désancrage des anticipations d'inflation".