BCE : le scénario d'une nouvelle hausse des taux ne doit pas être écarté

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne insiste sur le fait qu'une nouvelle hausse des taux doit rester une option possible même si elle ne constitue pas le scénario de base de l'Institution. "Même si les taux d'intérêt sont restés inchangés lors de la réunion, l'opinion a été exprimée que le Conseil des gouverneurs devrait être prêt, sur la base d'une évaluation en cours, à de nouvelles hausses des taux d'intérêt si nécessaire, même si cela ne faisait pas partie du scénario de référence actuel", montre le compte rendu de la réunion des 25 et 26 octobre.

La banque centrale a maintenu son taux de dépôt à un niveau record de 4,0% le mois dernier, comme prévu, et ses responsables, depuis cette réunion, ont plaidé en faveur d'une stabilité des taux, ce qui a conduit les marchés à prédire que la prochaine grande mesure de l'institution pourrait être une baisse du coût du crédit, dès le mois d'avril.

"Il a été souligné que le Conseil des gouverneurs devait être à la fois persévérant et vigilant. La persévérance est considérée comme essentielle pour ramener l'inflation à 2% à moyen terme... La vigilance implique que, même si le Conseil des gouverneurs devait affirmer l'efficacité de ses mesures et reconnaître les progrès qui ont été réalisés, il fallait éviter l'excès de confiance et la complaisance compte tenu des nouveaux défis possibles qui pourraient survenir jusqu'à ce que l'inflation soit ramenée au niveau cible". "Les membres ont convenu que l'objectif de la réunion en cours était la communication plutôt que l'action", peut-on également lire dans les 'Minutes'.