BCE : le retour de l'inflation à 2% "prendra du temps", affirme Philip Lane

(Boursier.com) — Philip Lane se veut optimiste concernant l'inflation. Interrogé par le 'Milano Finanza', l'économiste en chef de la Banque centrale européenne affirme qu'il est "probablement trop tôt" pour dire que l'inflation a atteint un pic, mais souligne qu'il "est probable que nous soyons proches du pic d'inflation. Mais de savoir si c'est déjà le pic ou s'il arrivera au début de 2023, c'est encore incertain. La principale incertitude est que nous voyons énormément de volatilité sur les prix du gaz".

"Compte tenu de l'augmentation significative des prix, je n'exclus pas une inflation supplémentaire au début de l'année prochaine. Une fois passés les premiers mois de 2023, plus tard en 2023 - au printemps ou en été - nous devrions assister à une baisse importante du taux d'inflation. Cela dit, le retour de l'inflation des niveaux actuels très élevés à 2% prendra du temps".

Interrogé sur les prochaines hausses de taux à attendre de l'Institution, Philip Lane explique que les mouvements de 75 pb réalisés en septembre et en octobre avaient du sens alors que les taux d'intérêt étaient très bas. "Nous verrons en décembre quelle sera la bonne décision. Mais le point de départ est différent maintenant. Nous avons déjà augmenté les taux de 200 points de base. Nous serons toujours guidés par les perspectives d'inflation. Mais nous ne pouvons pas décider de la taille appropriée de l'augmentation lors d'une réunion sans considérer le point de départ. Et le point de départ est maintenant beaucoup plus élevé que celui où nous étions lors des réunions précédentes".

Concernant une éventuelle récession, le dirigeant estime que "s'il y a une récession, elle sera relativement douce et relativement courte. S'il s'agit d'une récession de peut-être six mois et d'une récession légère, la réduction de la demande globale dans ce cas serait plus faible. Par rapport à une récession plus sévère, une récession plus douce et plus courte est une bonne nouvelle pour l'Europe, mais cela signifie que son impact anti-inflationniste sera relativement limité".