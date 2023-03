BCE : le patron de la Bundesbank appelle aussi à une poursuite du resserrement monétaire

Les faucons sont de sortie...

(Boursier.com) — Nouveau soutien à une poursuite du resserrement monétaire au sein de la Banque centrale européenne. Dans un entretien accordé au 'Financial Times', Joachim Nagel affirme que l'Institution de Francfort n'en a pas fini avec ses augmentations de taux d'intérêt. "Il reste encore du chemin à parcourir, mais nous approchons d'un territoire restrictif", a déclaré le président de la Bundesbank. Il a également souligné qu'une fois que la BCE aura cessé de remonter ses taux, elle devra alors résister aux appels à la baisse des taux, car cela permettrait à "l'inflation de remonter". "Il ne fait aucun doute que les pressions sur les prix sont fortes et généralisées dans l'ensemble de l'économie... Si nous voulons maîtriser cette inflation tenace, nous devrons être encore plus têtus".

La BCE a relevé la semaine passée ses taux directeurs de 50 points de base, portant son principal taux de refinancement à 3,5%. Elle n'a pas donné d'indications claires sur ses intentions lors des prochaines réunions mais plusieurs de ses membres ont déjà appelé à une poursuite du resserrement.