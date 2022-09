BCE : le marché est convaincu d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base en octobre

...

(Boursier.com) — Plus aucun doute. Les traders sont certains que la Banque centrale européenne procédera à une deuxième hausse de taux de trois quarts de point en octobre, alors que l'Institution intensifie sa lutte contre l'inflation galopante. A quelques jours de la publication des dernières données sur l'inflation de la zone euro (vendredi), les marchés monétaires évaluent désormais à 100% un mouvement de 75 points de base de la BCE le mois prochain. Une augmentation de cette ampleur doublerait le taux directeur de la Banque à 1,5%, soit son plus haut niveau depuis 2008.

Les attentes autour d'une nouvelle action forte de la BCE se sont intensifiées après une vague de commentaires bellicistes de responsables de l'Institution de Francfort, et ce alors que la hausse de prix dans la région a probablement établi un nouveau record en septembre, proche de la barre des 10%. "Il est difficile de s'opposer à une hausse de 75 points de base lors de la réunion d'octobre", affirme à 'Bloomberg' le stratège taux de Citigroup, Antoine Gaveau.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré ce matin que l'inflation record était le plus gros problème auquel l'économie de la région était confrontée, menaçant les investissements et les dépenses de consommation à mesure qu'ils se généralisaient.

La BCE doit tenir sa prochaine réunion politique le 27 octobre. Elle a relevé son taux de dépôt de 75 points de base au début du mois, sa plus forte augmentation de taux depuis plus de deux décennies, malgré les inquiétudes concernant les perspectives de croissance. "Compte tenu des perspectives d'inflation, nous avons décidé de relever nos taux d'intérêt directeurs de 75 points de base lors de notre dernière réunion de politique monétaire. Nous prévoyons de relever davantage les taux au cours des prochaines réunions pour freiner la demande et maintenir les anticipations d'inflation ancrées", vient par ailleurs d'indiquer Christine Lagarde devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Lagarde: Inflation rose further to 9.1% in August. Price pressures are spreading across more sectors, in part owing to the impact of high energy costs. We expect inflation to stay above our target for an extended period. pic.twitter.com/yXI1ElGD1v

— European Central Bank (@ecb), via Twitter