BCE : le COVID-19, un choc majeur pour les perspectives de croissance

Même s'il est temporaire, ce choc aura un impact important sur l'économie...

Crédit photo © Reuters / Jonathan Ernst

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes devant la presse à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. La dirigeante affirme que "depuis la dernière réunion du Conseil des gouverneurs fin janvier, la propagation du coronavirus (COVID-19) a constitué un choc majeur pour les perspectives de croissance des économies mondiales et de la zone euro et a accru la volatilité des marchés". Même s'il est temporaire, ce choc aura un impact important sur l'économie. "Il ralentira la production en raison de la rupture des chaînes d'approvisionnement et réduira la demande intérieure et étrangère, notamment en raison de l'impact négatif des mesures de confinement nécessaires".

Dans ces conditions, "les gouvernements et toutes les autres institutions politiques sont invités à prendre des mesures opportunes et ciblées pour relever le défi de santé publique consistant à contenir la propagation du coronavirus et à atténuer son impact économique... Conformément à notre mandat, le Conseil des gouverneurs est déterminé à soutenir les ménages et les entreprises face aux perturbations économiques actuelles et à l'incertitude accrue".