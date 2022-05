BCE : la normalisation de la politique monétaire sera progressive (Philip Lane)

Philip Lane marche sur les pas de Christine Lagarde...

(Boursier.com) — Philip Lane marche sur les pas de Christine Lagarde. L'économiste en chef de la Banque centrale européenne affirme dans un entretien accordé à 'Cinco Dias' que la normalisation de la politique monétaire sera progressive : "ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il est approprié de mettre fin aux taux négatifs d'ici la fin du troisième trimestre, dans un processus qui devrait être progressif. La chose naturelle est que la normalisation prenne la forme de hausses de 25 points de base, par conséquent, des augmentations de cette ampleur lors des réunions de juillet et de septembre constituent un rythme de référence. Toute discussion sur d'autres changements devrait justifier un mouvement plus fort que cette séquence de hausses en juillet et septembre. Le débat aura lieu, mais notre évaluation actuelle de la situation, dans laquelle nous pensons que les perspectives d'inflation à moyen terme sont conformes à notre objectif de 2%, appelle une approche graduelle de la normalisation".

"Je pense qu'il est important que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ait annoncé une feuille de route signalant la fin des achats nets de dette en juillet et des taux négatifs d'ici la fin septembre. C'est une décision ferme et appropriée, même s'il est tôt pour savoir ce qui va se passer ensuite, car cela dépendra de l'évolution de l'économie", ajoute le dirigeant.