BCE : l'inflation augmentera encore cet automne selon Christine Lagarde

"Néanmoins, nous continuons de penser que cette hausse est largement temporaire", selon la patronne de la BCE.

(Boursier.com) — Christine Lagarde continue à juger les risques pesant sur la croissance économique comme globalement équilibrés. Lors de son audition par la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen, la présidente de la BCE a également indiqué s'attendre à ce que l'inflation dans la zone euro, qui a atteint 3,0% en août, augmente encore cet automne.

"Néanmoins, nous continuons de penser que cette hausse est largement temporaire. Une série de facteurs poussent actuellement l'inflation à la hausse. Les principaux sont la forte augmentation des prix du pétrole depuis le milieu de l'année dernière, l'annulation de la réduction temporaire de la TVA en Allemagne et les pressions sur les coûts résultant de pénuries temporaires de matériaux et d'équipements. L'impact de ces facteurs devrait se dissiper dans le courant de l'année prochaine. Bien que les pressions sous-jacentes sur les prix aient légèrement augmenté au cours de l'été, cela est cohérent avec l'ouverture de l'économie, qui est encore loin de fonctionner à pleine capacité. En conséquence, les projections de septembre des services de la BCE prévoient une inflation annuelle de 2,2% en 2021, puis un ralentissement à 1,7% en 2022 et 1,5% en 2023".

"Alors que l'inflation pourrait s'avérer plus faible que prévu si l'activité économique devait être affectée par un nouveau durcissement des restrictions, certains facteurs pourraient entraîner des pressions sur les prix plus fortes que prévu actuellement. Par exemple, si les pénuries temporaires de matériaux et d'équipements limitent la production de manière plus persistante que nous le prévoyons actuellement, elles pourraient se répercuter plus fortement sur la chaîne des prix. La persistance d'une inflation élevée pourrait également se traduire par des revendications salariales plus fortes que prévu. Mais nous ne voyons que des signes limités de ce risque jusqu'à présent, ce qui signifie que notre scénario de base continue de prévoir que l'inflation restera inférieure à notre objectif à moyen terme", a détaillé la dirigeante.