BCE : l'heure du soutien massif est passée, pour Christine Lagarde

BCE : l'heure du soutien massif est passée, pour Christine Lagarde









La présidente de la BCE a estimé mercredi que "l'enjeu ne porte plus sur un soutien massif, il va porter sur un soutien concentré, ciblé sur les secteurs qui ont été durement touchés".

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'approche de la réunion de politique monétaire de la BCE des 8 et 9 septembre, les spéculations vont bon train sur le calendrier de réduction du programme d'urgence d'achat d'actifs mis en place en 2020 pour lutter contre la crise du Covid-19 (PEPP).

Dans un entretien avec le directeur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, publié mercredi par le magazine 'Time', la présidente de la BCE Christine Lagarde a apporté des éléments de réflexion en estimant que "l'enjeu ne porte plus sur un soutien massif, il va porter sur un soutien concentré, ciblé sur les secteurs qui ont été durement touchés".

L'économie de la zone euro est en train de se relever de la crise du coronavirus et n'a plus besoin que d'un soutien "chirurgical", concentré sur les secteurs encore en difficulté, a-t-elle ajouté. "Nous nous sommes vraiment durement battus, nous avons bien riposté et nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation qui nécessite beaucoup d'attention", a-t-elle expliqué.

"Mais il me semble désormais que les autorités politiques doivent être presque chirurgicales: l'enjeu ne porte plus sur un soutien massif, il va porter sur un soutien concentré, ciblé sur les secteurs qui ont été durement touchés".

Par ailleurs, Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne, a indiqué mercredi à un quotidien espagnol que l'institution allait revoir à la hausse ses prévisions de croissance pour la zone euro. Une déclaration qui semble ouvrir la voie à une éventuelle réduction de l'important soutien monétaire de la BCE. "Si l'inflation et l'économie se redressent, il y aura logiquement une normalisation progressive de la politique monétaire, et de la politique budgétaire aussi", a-t-il ajouté.

L'inflation a atteint 3% en août dans la zone euro

Ces derniers jours, deux membres réputés "faucons" du conseil des gouverneurs de la BCE se sont prononcés clairement en vue d'une réduction dès le 4e trimestre 2021 du montant des achats d'obligations dans le cadre du PEPP. Ainsi, l'Autrichien Robert Holzmann a déclaré mardi à Bloomberg que "nous sommes maintenant dans une situation où nous pouvons réfléchir à la façon de réduire les programmes spéciaux pandémiques. Je pense que c'est une analyse que nous partageons".

De son côté, Klaas Knot, patron de la banque centrale néerlandaise, a estimé que "les perspectives d'inflation de la zone euro pourraient justifier la fin du mode crise de la BCE". Dans un entretien également avec Bloomberg, il a dit envisager un arrêt du plan d'urgence en mars 2022, ce qui impliquerait de commencer à réduire rapidement les montants des achats mensuels.

Lundi, le Français François Villeroy de Galhau, également membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, avait déclaré plus prudemment que la banque centrale devrait tenir compte de la récente amélioration des conditions financières dans ses discussions concernant ses achats d'actifs.

Mardi, l'institut Eurostat a publié sa première estimation de l'inflation en août dans la zone euro. La hausse des prix a accéléré pour atteindre 3% sur un an, son niveau le plus élevé depuis 10 ans, après +2,2% en juillet, alors que le consensus de place visait une hausse de 2,7%.