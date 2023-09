BCE : "il est trop tôt pour affirmer que les taux ont atteint leur pic" (Joachim Nagel)

Dépendance aux données...

(Boursier.com) — Il est encore trop tôt pour affirmer que les taux ont atteint leur pic. Joachim Nagel, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, estime que l'inflation toujours trop élevée empêche tout pronostic. "Avons-nous atteint le plateau ? Cela ne peut pas encore être clairement prévu. Le taux d'inflation est encore trop élevé. Et les prévisions ne montrent encore qu'un lent déclin vers le niveau cible de 2%", a déclaré le patron de la Bundesbank cité par 'Bloomberg'.

Même si les coûts d'emprunt resteront à un "niveau suffisamment élevé pendant une période suffisamment longue", ce que cela signifiera exactement dépendra des données, a ajouté le dirigeant. Le but est clairement que l'inflation revienne le plus tôt possible à l'objectif de la BCE et que la Banque centrale évite de laisser la politique monétaire tomber " derrière la courbe ".

La BCE a rehaussé la semaine passée ses taux d'intérêt pour la dixième fois consécutive, portant son taux de dépôt à 4%.