BCE : il est prématuré de parler d'une éventuelle baisse des taux

(Boursier.com) — Joachim Nagel insiste. La Banque centrale européenne n'est pas encore au point où elle devrait envisager de réduire les coûts d'emprunt, selon le président de la Bundesbank. "Il serait prématuré de baisser les taux d'intérêt prochainement ou de spéculer sur de telles mesures", a déclaré le banquier central allemand cité par 'Bloomberg'. "Ce n'est pas seulement le niveau des taux d'intérêt qui importe, mais aussi les attentes concernant l'évolution future des taux d'intérêt. Le principal effet du resserrement politique sur l'inflation ne s'est pas encore manifesté".

Alors que le marché parie déjà sur des baisses de taux de l'Institution dès avril prochain, les responsables de la BCE ont déclaré qu'une autre augmentation était encore possible et qu'il était trop tôt pour discuter de réductions... L'inflation a considérablement ralenti depuis son pic de 10,6% l'année dernière. Elle est tombée à 2,9% en octobre, mais les membres du Conseil des gouverneurs ont souligné que le dernier kilomètre jusqu'à l'objectif de 2% prendrait plus de temps et que les effets de base stimuleraient effectivement la croissance des prix à la consommation dans les mois à venir.

"Même si l'inflation globale a considérablement diminué au cours des derniers mois, nous ne pouvons pas tenir pour acquis que cette baisse va se poursuivre", a ainsi souligné J.Nagel depuis Nicosie. "Les effets désinflationnistes de la baisse des prix de l'énergie se sont dissipés et nous sommes encore très loin de notre objectif. Et nous nous attendons à un chemin semé d'embûches, avec des hauts et des bas de l'inflation dans un avenir proche".

Alors que la zone euro traverse actuellement une période de " faiblesse (ndlr : économique) prononcée ", le dirigeant allemand s'est dit confiant dans sa capacité à éviter un "atterrissage brutal". "Un atterrissage en douceur" est en place, selon lui.