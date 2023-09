BCE : "il est plus important maintenant d'être patient, d'être tenace", affirme François Villeroy de Galhau

La BCE a relevé la semaine passée ses taux pour la 10ème fois consécutive, laissant entendre que le pic avait peut-être été atteint...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne maintiendra les taux d'intérêt à 4% aussi longtemps que nécessaire pour maîtriser l'inflation, a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs, indiquant qu'il n'est pas favorable à de futures augmentations à ce stade. "En regardant la situation aujourd'hui, nous pensons que c'est un bon niveau et sauf surprise - nous sommes pragmatiques, nous regardons l'évolution de l'inflation - il est plus important maintenant d'être patient, d'être tenace", a-t-il déclaré sur 'BFM TV'.

"Nous avons la bonne dose, mais il faut prendre le médicament suffisamment longtemps et nous verrons le ralentissement de l'inflation", a ajouté le patron de la Banque de France. Le niveau actuel est un "plateau, mais je ne dirai rien sur la longueur du plateau", a-t-il précisé.

"Nous sommes très pragmatiques : nous regardons comment évolue la maladie, l'inflation. Il y a des premiers signes encourageants, mais à mesure que la maladie diminue, et qu'un jour disparaît, c'est-à-dire qu'on revient vers les 2%, on arrêtera de prendre le médicament et à ce moment-là, les taux de la BCE pourront redescendre. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. C'est important d'être patient".

La BCE a relevé la semaine passée ses taux pour la 10ème fois consécutive, laissant entendre que le pic avait peut-être été atteint. Plusieurs membres de l'Institution ont néanmoins affirmé depuis qu'une nouvelle hausse pourrait encore avoir lieu en fonction de l'évolution des données.