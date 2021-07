BCE : "forward guidance" révisée et prudence confirmée

BCE : "forward guidance" révisée et prudence confirmée









La Banque centrale européenne vient d'annoncer qu'elle maintenait ses taux directeurs inchangés à l'issue de la réunion de son conseil monétaire...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne vient d'annoncer qu'elle maintenait ses taux directeurs inchangés à l'issue de la réunion de son conseil monétaire. Cette réunion est la première à intégrer la nouvelle stratégie de la BCE dévoilée il y a deux semaines, qui prévoit que l'inflation dans la zone euro puisse dépasser son objectif fixé à 2%.

La conférence de presse de Christine Lagarde, présidente de la BCE, qui doit se tenir dans la foulée des annonces à 14H30, reviendra sur le plan de soutien en cours et sa possible adaptation en fonction de la conjoncture...

"Le Conseil des gouverneurs est prêt à ajuster tous ses instruments, le cas échéant, pour garantir que l'inflation se stabilise à son objectif de 2% à moyen terme" déclare ainsi l'autorité monétaire dans son communiqué du jour...

Lors de son récent examen de sa stratégie, le Conseil des gouverneurs a convenu d'un objectif d'inflation symétrique de 2% à moyen terme. "Les taux directeurs de la BCE sont proches de leur borne inférieure depuis un certain temps et les perspectives d'inflation à moyen terme sont toujours bien en deçà de l'objectif du Conseil des gouverneurs... Dans ces conditions, le Conseil des gouverneurs a révisé aujourd'hui sa "forward guidance" sur les taux d'intérêt. Il l'a fait pour souligner son engagement à maintenir une politique monétaire toujours accommodante pour atteindre son objectif d'inflation" explique la banque centrale.

À l'appui de son objectif d'inflation symétrique de 2% et conformément à sa stratégie de politique monétaire, le Conseil des gouverneurs s'attend à ce que les taux directeurs de la BCE restent à leurs niveaux actuels ou inférieurs jusqu'à ce que l'inflation atteigne 2% bien avant la fin de son horizon de projection et durablement pour le reste de l'horizon de projection, et il juge que les progrès réalisés en matière d'inflation sous-jacente sont suffisamment avancés pour être compatibles avec une stabilisation de l'inflation à 2% à moyen terme. Cela peut également impliquer une période transitoire au cours de laquelle l'inflation est légèrement supérieure à l'objectif.

Après avoir confirmé son évaluation de juin des conditions de financement et des perspectives d'inflation, le Conseil des gouverneurs continue de s'attendre à ce que les achats dans le cadre du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) au cours du trimestre en cours se déroulent à un rythme nettement plus élevé qu'au cours des premiers mois de l'année.

Le Conseil a également confirmé ses autres mesures pour soutenir son mandat de stabilité des prix, à savoir le niveau des taux directeurs de la BCE, ses achats dans le cadre du programme d'achat d'actifs (APP), ses politiques de réinvestissement et ses opérations de refinancement à plus long terme...