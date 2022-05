BCE : fin des taux négatifs d'ici septembre selon Christine Lagarde

Fin d'une époque en approche du côté de la BCE...

(Boursier.com) — Fin d'une époque en approche du côté de la BCE. Dans un post publié sur le site de l'Institution, Christine Lagarde indique que la Banque centrale européenne est susceptible de commencer à relever ses taux d'intérêt en juillet et de faire passer ces derniers en territoire positif d'ici la fin du mois de septembre. "Je m'attends à ce que les achats nets dans le cadre de l'APP se terminent très tôt au troisième trimestre... Cela nous permettrait un relèvement des taux lors de notre réunion de juillet, conformément à nos prévisions. Sur la base des perspectives actuelles, nous serons probablement en mesure de sortir des taux d'intérêt négatifs d'ici la fin du troisième trimestre".

Alors que l'inflation atteint des niveau historiques dans la zone euro, ces commentaires de la présidente de la BCE suggèrent que la Banque pourrait procéder à deux augmentations de 25 points de base lors de ses deux prochaines réunions en juillet et septembre. Et ce alors que plusieurs membres du Conseil des gouverneurs (à l'image de Klaas Knot) ont récemment évoqué la possibilité d'une hausse des taux d'un demi-point, si nécessaire. "Il est judicieux d'avancer étape par étape, en observant les effets sur l'économie et les perspectives d'inflation à mesure que les taux augmentent", affirme Christine Lagarde.

"La prochaine étape de normalisation devrait être guidée par l'évolution des perspectives d'inflation à moyen terme. Si l'inflation se stabilise à 2% à moyen terme, une nouvelle normalisation progressive des taux d'intérêt vers le taux neutre sera appropriée. Mais le rythme et l'ampleur globale de l'ajustement ne peuvent être déterminés ex ante", souligne la dirigeante.

"En résumé, l'environnement auquel la politique monétaire fait face aujourd'hui a considérablement changé par rapport à celui auquel nous étions confrontés avant la pandémie. Les outils que nous déployions à l'époque, visant à lutter contre une inflation persistante trop faible, ne sont plus adaptés. Mais nous ne sommes pas non plus confrontés à une situation simple de demande globale excédentaire : en fait, les chocs d'offre augmentent l'inflation et ralentissent la croissance à court terme. Cela signifie que la normalisation des politiques doit être soigneusement calibrée en fonction des conditions auxquelles nous sommes confrontés", conclut Christine Lagarde.