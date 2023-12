BCE, Fed, BNS, BoE : les grandes Banques centrales sont de sortie

Que vont faire la BCE, la Fed, la Banque Nationale Suisse et la Banque d'Angleterre lors de leur dernière sortie de l'année ? Sans doute pas...

(Boursier.com) — Que vont faire la BCE, la Fed, la Banque Nationale Suisse et la Banque d'Angleterre lors de leur dernière sortie de l'année ? Sans doute pas grand-chose. Mais plus que l'action, ou plutôt l'inaction donc, les observateurs guetteront le moindre indice relatif au calendrier de futures baisses de taux des quatre grandes institutions.

Gilles Moëc, Chef Economiste chez Groupe AXA, estime que Jay Powell tentera probablement d'orienter le marché vers plus de prudence, dans la lignée de ses dernières déclarations publiques. Il pense que la Fed utilisera son " dot plot " mis à jour pour signaler au marché que, effectivement, des réductions sont à venir, mais pas autant que ce qui est actuellement évalué. Bien qu'une décision au début du printemps plutôt qu'en juin - le scénario de référence de l'assureur- gagne en plausibilité, le spécialiste ne voit pas quel serait l'avantage pour la Fed de faire un clin d'oeil aux prévisions actuelles du marché alors que l'économie reste suffisamment forte pour laisser les risques d'inflation bien réels. La BCE ne dispose pas d'un outil de communication aussi simple, et la grande différence avec la Fed est que l'économie réelle de la zone euro est dans un état bien pire. L'expert affirme ainsi que Christine Lagarde pourra utiliser les nouvelles prévisions de l'Institution pour signaler que, même si des hausses de taux ne sont plus sur la table - même les faucons comme Isabel Schnabel ont renoncé à cette option - il faudra attendre 2025 pour ramener l'inflation à son objectif, une perspective qui ne justifie pas des réductions anticipées.

Sans surprise, les quatre grandes BC devraient maintenir leurs taux inchangés. "Tout le monde aimerait qu'elles donnent des indications sur la direction de la politique monétaire en 2024. C'est trop tôt", selon Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. "Dans le meilleur des cas, elles devraient se féliciter de la baisse de l'inflation qui permet d'envisager un éventuel pivot l'an prochain. Il faudra donc faire preuve de patience pour savoir quand les premières baisses de taux auront lieu et surtout de quelle ampleur sera le processus d'assouplissement monétaire. Le consensus anticipe qu'il y aura un cycle de baisse des taux de 100 points de base des deux côtés de l'Atlantique en 2024. Ce n'est en rien certain".

Outre le statu quo largement attendu, Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, estime que la BCE devrait rester prudente sur la suite et souligner ses points de vigilance. À ce titre, ses prévisions de croissance et d'inflation sont très attendues, avec une probable révision à la baisse des perspectives de croissance et d'inflation. Néanmoins, dans la droite ligne de commentaires récents, le spécialiste affirme que la BCE devrait adopter une certaine prudence par rapport à l'emballement des marchés et souligner ses points de vigilance : comme mentionné récemment par Isabelle Schnabel, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, la croissance des salaires reste forte (+4,7% au 3ème trimestre), dans un contexte de gains de productivité négatifs, ce qui devrait continuer à alimenter l'inflation sous-jacente ; et la fin des effets de base liés essentiellement à l'énergie devrait justifier un regain d'inflation début 2024. Dans ce contexte, Franck Dixmier estime que la BCE devrait insister plus que jamais sur le fait que l'évolution de sa politique monétaire restera très dépendante des données, et qu'elle attendra d'avoir des certitudes sur la trajectoire de l'inflation sous-jacente avant d'envisager des baisses de taux. Elle devrait donc tempérer les attentes des investisseurs. À ce titre, l'anticipation d'une baisse dès le mois de mars semble prématurée et la baisse importante des taux à long terme, fragile. Après le rallye récent, une pause voire une correction est probable...

"Nous nous attendons à des baisses de taux pour l'année prochaine, mais elles ne seront ni aussi importantes, ni aussi fortes que ce à quoi s'attendent les marchés", explique enfin Bas van Geffen, stratégiste macroéconomique chez Rabobank. "Je continue à considérer une baisse en septembre comme mon scénario de base, mais elle pourrait avoir lieu en juin ou en juillet... Il s'agit vraiment d'une histoire d'inflation (...) Si la désinflation est un peu plus rapide, la baisse pourrait avoir lieu à la fin du deuxième trimestre, mais je pense que le mois de mars est trop proche (pour que la baisse ait lieu à ce moment-là)".