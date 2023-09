BCE : et si l'inflation revenait à 2% plus vite que prévu ?

(Boursier.com) — Un retour de l'inflation à 2% plus tôt que prévu ? Clara Raposo, vice-gouverneure de la Banque du Portugal, n'écarte pas cette possibilité compte tenu de l'état fragile de l'économie européenne. "Nous devons ramener l'inflation à son objectif, c'est notre objectif no1", a déclaré la dirigeante dans une interview accordée à 'Bloomberg' à Saint-Jacques-de-Compostelle, où elle a assisté à une réunion des chefs des finances européens. "C'est en bonne voie et l'inflation sous-jacente est enfin en train de baisser. Si l'économie décélère un peu plus - et c'est possible - nous y arriverons peut-être plus tôt que ne le suggèrent certaines projections".

La BCE a augmenté ses coûts d'emprunt la semaine dernière pour la dixième fois consécutive et a publié de nouvelles projections économiques qui montrent que l'inflation atteindrait 2% seulement au second semestre 2025. "Jusqu'à présent, l'économie de la zone euro a été assez résiliente... Mais nous subissons beaucoup de pression sur la demande extérieure. Les relations avec la Chine sont devenues plus tendues ces derniers temps et nous devons y prêter attention, car cela pourrait entraîner une réduction de la demande et rendre notre stagnation plus grave que prévu".

Il est crucial que la BCE comprenne exactement d'où viennent les pressions sur les prix et comment les hausses de taux se transmettent à l'économie, a souligné C.Raposo, ajoutant que le Conseil des gouverneurs avait consacré beaucoup de temps lors de sa dernière réunion à discuter de ces questions. "Si vous me le demandiez, j'aurais préféré une pause cette fois-ci ", a-t-elle indiqué. "Les signes sont tous là : l'inflation sous-jacente est en baisse et l'inflation globale a été réduite de moitié, les exportations ralentissent, la croissance de l'emploi est également plus faible et le crédit a ralenti". Elle a ajouté : "ce qui me fait hésiter, c'est que je ne suis pas sûre que nous ayons encore suffisamment vu l'impact des hausses précédentes - nous devons examiner très sérieusement le mécanisme de transmission".