BCE : encore un appel en faveur d'une nouvelle hausse des taux

(Boursier.com) — Nouvelle hausse des taux ou statu quo. L'issue de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne semble toujours très indécise tant les voix de ses membres sont divergentes. Faisant écho à ses collègues bellicistes qui réclament une nouvelle hausse des coûts d'emprunt, Robert Holzmann a indiqué à 'Bloomberg' que l'économie n'est pas menacée par la récession et que le resserrement du marché du travail signifie que les syndicats pourraient obtenir d'importantes augmentations de salaires. "Nous ne sommes pas encore au clair en ce qui concerne l'inflation", a déclaré le gouverneur autrichien, ajoutant qu'il surveillerait toutes les informations reçues pour évaluer les risques pesant sur les prix. "S'il n'y a pas de grosses surprises, je vois des arguments pour poursuivre les augmentations de taux sans prendre de pause".

R.Holzmann est depuis longtemps l'un des décideurs politiques les plus 'faucons'. Mais ses collègues d'Allemagne et de Lettonie partageant les mêmes convictions : Joachim Nagel et Martins Kazaks ont indiqué la semaine passée à 'Bloomberg TV' qu'ils penchaient également pour une nouvelle augmentation des taux. Pour le dirigeant autrichien, "il est préférable d'atteindre un pic de taux plus rapidement, ce qui signifie également que nous pouvons éventuellement commencer à baisser plus tôt... Il est plus difficile pour les marchés de digérer une trajectoire de stop-and-go".

Il a ajouté que la BCE continue d'être " quelque peu en retard " dans la lutte contre l'inflation. Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait que les hausses de taux pourraient se poursuivre au-delà de septembre, il a répondu : "une fois que nous aurons atteint 4%, nous en reparlerons". R.Holzmann s'est également montré favorable à une accélération du resserrement du bilan de la BCE : "je suis un fervent partisan de l'ouverture du débat sur la fin des réinvestissements du PEPP plus tôt que prévu... J'apprécie sa capacité à apaiser les tensions sur les marchés financiers, mais il est temps d'intensifier le resserrement quantitatif".

La présidente Christine Lagarde, dans un discours très attendu à Jackson Hole vendredi, a évité d'envoyer des signaux clairs sur la décision prochaine de la BCE, même si elle a reconnu que l'inflation restait encore trop élevée dans la zone euro. A ce titre, les chiffres actualisés des prix à la consommation pour le mois d'août seront particulièrement surveillés jeudi. D'autant que les derniers indicateurs ont montré un net ralentissement de l'activité dans la région alors que les 425 points de base des relèvements de la BCE depuis juillet 2022 pèsent (enfin) sur la croissance.