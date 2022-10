BCE : encore plusieurs hausses de taux en vue, mais les décisions seront prises réunion par réunion

Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes à la suite du nouveau tour de vis de la BCE...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes à la suite du nouveau tour de vis de la BCE. La dirigeante commence par indiquer que l'économie devrait substantiellement ralentir en fin d'année et début 2023 dans un contexte de fortes incertitudes géopolitique et de conditions financières plus tendues. Le rebond de la demande dans les services est en train de ralentir tandis que la confiance des ménages et des entreprises continue à se détériorer sur fond de crise énergétique. Le marché du travail a continué à bien se porter au troisième trimestre avec un taux de chômage qui reste au plus bas. Des marchés du travail solides sont susceptibles de soutenir des salaires plus élevés, et il y a des indications que cela se produit déjà. Ces tendances méritent d'être surveillées, précise la dirigeante.

"Alors que les indicateurs à court terme suggèrent que des emplois étaient encore créés au troisième trimestre, l'affaiblissement de l'économie pourrait conduire à un chômage un peu plus élevé à l'avenir... Des marchés du travail solides sont susceptibles de soutenir des salaires plus élevés, tout comme un certain rattrapage des salaires pour compenser la hausse de l'inflation. Les données salariales reçues et les récents accords salariaux indiquent que la croissance des salaires pourrait s'accélérer. La plupart des mesures des anticipations d'inflation à plus long terme se situent actuellement autour de 2%, bien que des révisions supplémentaires au-dessus de l'objectif de certains indicateurs justifient une surveillance continue".

"Les données entrantes confirment que les risques pesant sur les perspectives de croissance économique sont clairement orientés à la baisse, en particulier à court terme... Une guerre de longue durée en Ukraine reste un risque important. La confiance pourrait encore se détériorer et les contraintes du côté de l'offre pourraient encore s'aggraver. Les coûts de l'énergie et des aliments pourraient également rester durablement plus élevés que prévu. Un affaiblissement de l'économie mondiale pourrait constituer un frein supplémentaire à la croissance dans la zone euro".

A l'inverse, les risques pesant sur les perspectives d'inflation sont principalement orientés à la hausse. Le risque majeur à court terme est une nouvelle hausse des prix de détail de l'énergie, ajoute l'ancienne présidente du FMI.

Interrogée sur l'évolution à venir des taux d'intérêt, Christine Lagarde affirme que la BCE a "encore beaucoup de terrain à parcourir" : "nous tournons résolument et délibérément le dos à la forward guidance... La destination pour nous est claire, le rythme exact devra être déterminé réunion par réunion et les futures décisions de politique monétaire continueront d'être dépendantes des données économiques.

"Nous n'avons pas terminé la normalisation", ajoute la dirigeante, qui précise que la BCE n'a délibérément pas discuté du 'QT' lors de cette réunion. Les "grands principes" de la réduction du portefeuille obligataire seront décidés en décembre, précise Christine Lagarde.

Des hausses de taux sont encore dans le pipeline, mais la dirigeante affirme qu'elle ne peut pas se prononcer sur le rythme où le niveau des futurs taux. "Nous sommes déterminés, nous tous au sein du Conseil des gouverneurs, à assurer cette stabilité des prix, que nous avons définie comme l'objectif d'inflation de 2% à moyen terme... Il n'y a aucune hésitation sur ce front". Christine Lagarde insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir encore des hausses de taux pendant "plusieurs réunions". Elle note que les données entrantes, et la possibilité d'une récession, seront des considérations clés pour les décisions futures.

Répondant à une question sur les critiques visant la BCE de la part des gouvernements, C.Lagarde indique que le mandat de la Banque centrale est la "stabilité des prix" : "est-ce à dire que nous ignorons le risque, le risque de récession ? Évidemment non, et évidemment nous sommes particulièrement préoccupés par ceux qui ont de faibles revenus, et qui sont plus vulnérables non seulement au risque de récession, mais à la réalité de l'inflation".

Quant aux marchés financiers, la patronne de la BCE explique : "nous surveillons les anticipations des marchés financiers mais nous ne pouvons pas être dépendants des marchés financiers... Les marchés font ce qu'ils ont à faire. Notre objectif est la stabilité des prix".