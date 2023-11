BCE : des marchés trop optimistes ?

Encore un message d'avertissement aux marchés de la part d'un membre de la Banque centrale européenne...

Les marchés adoptent une vision "optimiste" en ignorant la possibilité de nouvelles hausses et en s'attendant à une première réduction du taux de dépôt de la BCE par rapport à son niveau actuel de 4% dès avril, a déclaré le président de la Banque centrale belge dans une interview accordée à 'Bloomberg' depuis Francfort. "Est-ce un problème si tout le monde croit que nous allons réduire les taux ? Nous aurons alors une politique monétaire moins restrictive. Et je ne suis pas sûr que cela soit suffisamment restrictif. Cela augmente donc le risque de devoir corriger dans l'autre sens".

Alors que les membres du Conseil des gouverneurs ont souligné que le taux de dépôt resterait à 4% jusqu'en 2024, les marchés monétaires parient désormais sur une première réduction dès avril et intègrent un point de pourcentage complet de baisse des taux l'année prochaine. Mais les responsables de la BCE restent préoccupés par les augmentations de salaires et par le fait que le conflit au Moyen-Orient pourrait faire grimper à nouveau les prix de l'énergie.

"Je pense que les marchés sont relativement optimistes aujourd'hui et excluent la possibilité que nous devions faire plus ou que nous devions rester à 4% plus longtemps", souligne P.Wunsch, qui fait partie des membres les plus bellicistes du Conseil des gouverneurs. "Si nous arrivons à la conclusion que l'inflation ne diminue pas assez vite, nous le communiquerons par nos projections et par notre communication", indique le dirigeant. "Si les marchés n'en déduisent pas que les taux resteront élevés plus longtemps, nous devrons alors utiliser nos instruments de taux et les relever pour arriver là où nous voulons aller".