BCE : demandez le programme !

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne a confirmé ce jeudi l'arrêt de ses achats d'obligations sur les marchés le 1er juillet et annoncé son intention d'engager en juillet une série de hausses de ses taux d'intérêt pour tenter d'endiguer l'inflation. "Le Conseil des gouverneurs envisage de relever les principaux taux d'intérêt de la BCE de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de juillet" rapporte le communiqué de la BCE.

Le taux de dépôt de la banque centrale est pour l'instant fixé à -0,5% et Christine Lagarde a déclaré dernièrement qu'il pourrait être ramené à 0 "ou légèrement au-dessus" d'ici la fin du troisième trimestre.

Les achats d'obligations dans le cadre du Programme d'achats d'actifs (APP), principal outil de soutien au crédit et à l'économie depuis la crise de la dette dans la zone euro, cesseront quant à eux à la fin du mois. En attendant, la Banque centrale européenne a de nouveau revu à la hausse ce jeudi ses prévisions d'inflation et a abaissé ses prévisions de croissance pour prendre en compte l'impact de la guerre en Ukraine sur l'activité économique et sur les prix. La BCE table désormais sur une inflation de 6,8% en moyenne cette année dans la zone euro, contre 5,1% prévu en mars.

La prévision pour 2023 est ajustée quant à elle à 3,5% et celle pour 2024 à 2,1%.