BCE : de nouvelles hausses de taux ne sont pas à exclure

(Boursier.com) — La lutte de la Banque centrale européenne contre l'inflation pourrait nécessiter une nouvelle augmentation des taux d'intérêt, selon Isabel Schnabel. "Après une longue période d'inflation élevée, les anticipations d'inflation sont fragiles et de nouveaux chocs du côté de l'offre peuvent les déstabiliser, menaçant la stabilité des prix à moyen terme", a déclaré la dirigeante dans un discours prononcé jeudi à Saint-Louis. Elle a ajouté : "cela signifie également que nous ne pouvons pas fermer la porte à de nouvelles hausses de taux".

Après le statu quo de la BCE la semaine passée, les investisseurs et les économistes estiment que le taux de dépôt restera désormais à 4% jusqu'en 2024, l'inflation ayant considérablement ralenti ces derniers mois. I.Schnabel a déclaré que s'il a fallu un an pour ramener l'inflation de 10,6% à 2,9%, "il devrait prendre environ deux fois plus de temps pour revenir à 2%"."Le processus de désinflation au cours du dernier kilomètre sera plus incertain, plus lent et plus cahoteux", a souligné la membre du directoire de la BCE.

Elle a également indiqué que les rigidités des prix et des salaires signifient que l'inflation sous-jacente est plus résistante et que deux conditions clés doivent être remplies pour que la mesure - qui exclut les éléments volatils comme l'alimentation et l'énergie - évolue conformément aux prévisions de la BCE : la croissance des coûts salariaux unitaires devra finalement retomber à des niveaux globalement compatibles avec une inflation à moyen terme de 2% et les entreprises devront utiliser leurs marges bénéficiaires comme tampon pour limiter la répercussion des fortes augmentations de salaires actuelles sur les prix à la consommation.