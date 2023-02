BCE : "dans tous les scénarios raisonnables, des hausses de taux importantes sont encore nécessaires", affirme Christine Lagarde

La présidente indique que "dans l'ensemble, l'économie s'est avérée plus résistante que prévu et devrait se redresser au cours des prochains trimestres"...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes face à la presse à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE. La présidente commence par indiquer que "dans l'ensemble, l'économie s'est avérée plus résistante que prévu et devrait se redresser au cours des prochains trimestres". Elle met notamment en avant l'amélioration du côté des goulots d'étranglement pesant sur l'offre, l'amélioration de la confiance et un secteur des services résilient. Les augmentations de salaire devraient également soutenir les dépenses de consommation. Dans ces conditions, et compte tenu d'un marché du travail toujours solide (le taux de chômage est resté à son creux historique de 6,6% en décembre), les pressions sur les prix restent fortes. La récente baisse du taux d'inflation global est principalement due à l'énergie, souligne la dirigeante.

Globalement, les risques pesant sur les perspectives de croissance sont devenus plus équilibrés. La guerre injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et son peuple continue d'être un risque à la baisse important pour l'économie et pourrait à nouveau faire grimper les coûts de l'énergie et de la nourriture. Il pourrait également y avoir un frein supplémentaire à la croissance de la zone euro si l'économie mondiale s'affaiblissait plus fortement que prévu. De plus, la reprise se heurterait à des obstacles si la pandémie devait se réintensifier et provoquer de nouvelles ruptures d'approvisionnement. Toutefois, le choc énergétique pourrait s'estomper plus rapidement que prévu et les entreprises de la zone euro pourraient s'adapter plus rapidement à l'environnement international difficile. Cela soutiendrait une croissance plus élevée que prévu actuellement.

Les risques pesant sur les perspectives d'inflation sont également devenus plus équilibrés, en particulier à court terme. Du côté positif, les pressions existantes sur les pipelines pourraient encore faire grimper les prix de détail à court terme. De plus, un rebond économique plus fort que prévu en Chine pourrait donner un nouvel élan aux prix des matières premières et à la demande étrangère. Des facteurs internes tels qu'une hausse persistante des anticipations d'inflation au-dessus de l'objectif ou des hausses de salaires plus importantes que prévu pourraient entraîner une hausse de l'inflation, également à moyen terme. En revanche, la baisse récente des prix de l'énergie, si elle persiste, pourrait ralentir l'inflation plus rapidement que prévu. Cette pression à la baisse sur la composante énergétique pourrait alors également se traduire par une dynamique plus faible de l'inflation sous-jacente. Un nouvel affaiblissement de la demande contribuerait également à des pressions sur les prix plus faibles que prévu actuellement, en particulier à moyen terme.

La plupart des mesures des anticipations d'inflation à plus long terme se situent actuellement autour de 2%, mais elles justifient une surveillance continue.

Interrogée sur les prévisions du jour, et notamment l'annonce d'une probable nouvelle hausse de taux de 50 pb le mois prochain, C.Lagarde souligne bien que "la décision d'aujourd'hui n'est pas une décision pour mars". Le mot "intention" n'est pas irrévocable, précise bien l'ancienne patronne du FMI. "Dans tous les scénarios raisonnables, des hausses de taux importantes sont encore nécessaires" afin de faire revenir l'inflation vers l'objectif des 2%. "Il y a un très large consensus autour de 50 points de base aujourd'hui et pour un nouveau resserrement de 50 pb en mars. Mais même dans ce cas, cela ne signifie pas que la BCE a terminé (ndlr : de rehausser les taux)". La BCE veut conserver un taux terminal "suffisamment longtemps" pour être assez confiante dans le retour de l'inflation vers 2%. "Ne doutez pas de notre détermination à ramener l'inflation à 2%", insiste bien C.Lagarde.

