BCE : Christine Lagarde n'écarte pas l'idée d'en faire plus

(Boursier.com) — Christine Lagarde n'écarte pas l'idée d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. La présidente de la Banque centrale européenne a précisé que l'Institution étudie l'impact des mesures antérieures qui se font encore sentir. S'adressant à Tom Keene de 'Bloomberg Television' lors d'une table ronde dans la ville de Marrakech, elle a déclaré que les décideurs politiques jugeaient " de multiples éléments mobiles " qui affectent les perspectives des économies de la zone euro et du monde entier.

"Nous avons assisté à un resserrement des conditions financières comme nous n'en avions jamais vu auparavant", a déclaré C.Lagarde, observant que les effets d'une politique monétaire "forte mais décalée" n'ont pas encore pleinement impacté l'économie. "Comme je l'ai déjà dit, notre objectif, notre mission, est de ramener l'inflation à 2% à moyen terme - et nous le ferons, et cela se produit au moment où nous parlons, et nous allons nous y accrocher, rester stables assez longtemps, et être prêts à faire plus si nécessaire".

La prochaine réunion de la BCE est programmée le 26 octobre. Le marché anticipe un statu quo après 10 hausses consécutives des coûts d'emprunt de la part de l'Institution basée à Francfort.