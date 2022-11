BCE : Christine Lagarde met en garde contre les dangers de ne pas intervenir pour maîtriser l'inflation

"La destination est claire, et nous ne l'avons pas encore atteinte", a-t-elle déclaré au site letton 'Delfi Bizness'...

(Boursier.com) — Moins d'une semaine après la décision de politique monétaire de la BCE, Christine Lagarde affirme que le pic du cycle actuel de hausse des taux d'intérêt doit garantir que l'inflation revienne à l'objectif de 2% à moyen terme. Mais encore une fois, la présidente de la Banque centrale européenne ne précise pas le niveau de ce soi-disant " taux terminal ", la dirigeante indiquant simplement que les coûts d'emprunt doivent encore augmenter après la deuxième hausse consécutive de 75 points de base la semaine dernière. "La destination est claire, et nous ne l'avons pas encore atteinte", a-t-elle déclaré au site letton 'Delfi Bizness', dans une interview reprise sur le site de l'Institution.

"Je ne vais pas vous donner de chiffre car nous avons abandonné la forward guidance dans l'environnement actuel très incertain. Nous déciderons de la trajectoire future et du rythme de nos hausses de taux réunion par réunion".

L'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record de 10,7% en octobre, alors même que la croissance économique s'affaiblit et que beaucoup prévoient un ralentissement pendant l'hiver alors que la Russie réduit ses livraisons d'énergie. C.Lagarde reconnait que la probabilité d'une récession a augmenté et que l'incertitude demeure élevée, mais met en garde contre les dangers de ne pas intervenir pour maîtriser l'inflation, qualifiant la stabilité des prix de "base d'une économie qui fonctionne bien et dont tout le monde profite".

"L'inflation est encore trop élevée dans toute la zone euro... Plus l'inflation reste longtemps à ce niveau élevé, plus le risque qu'elle se propage à l'ensemble de l'économie est grand. Ensuite, les consommateurs et les entreprises commenceront également à s'attendre à une inflation plus élevée à l'avenir, et c'est dangereux".