BCE : Christine Lagarde juge très peu probable une hausse des taux en 2022

Répondant aux questions de la presse, Christine Lagarde explique qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact du variant Omicron sur l'économie et...

(Boursier.com) — Répondant aux questions de la presse, Christine Lagarde explique qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact du variant Omicron sur l'économie et l'inflation. Compte tenu de l'incertitude ambiante, la dirigeante met en avant le manque d'engagement spécifique sur ce qui se passera plus tard : "compte tenu de l'incertitude, nous voulions autant de flexibilité et d'options que possible".

Il existe un risque haussier sur l'inflation, admet Christine Lagarde, qui pointe notamment du doigt l'évolution à venir des prix de l'énergie.

Concernant l'évolution des taux, la président de la BCE estime que "dans les circonstances actuelles, il est très peu probable que nous augmentions les taux d'intérêt en 2022". Elle précise que les décisions du jour ont été prises à une "très, très large majorité", même si quelques membres n'étaient pas d'accord avec certains éléments du 'paquet de soutien'.