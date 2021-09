BCE : Christine Lagarde évoque un 'recalibrage' et non pas un 'tapering'

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime devant la presse à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE. Interrogée sur la réduction des achats dans le cadre du PEPP, Christine Lagarde indique que ce n'est pas un 'tapering' mais un simple 'recalibrage' : " the lady isn't tapering", indique la dirigeante, en clin d'oeil au "the lady's not for turning" de Margaret Thatcher. La décision sur ce 'recalibrage' a été prise à l'unanimité et le Conseil n'a pas discuté de la suite.