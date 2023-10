BCE : Christine Lagarde affirme qu'il est totalement prématuré d'évoquer une potentielle baisse des taux

...

(Boursier.com) — Depuis Athènes, Christine Lagarde s'exprime face à la presse à la suite du statu quo de la Banque centrale européenne sur ses taux. La présidente de l'Institution commence par indiquer que l'économie est faible et devrait le rester sur la fin d'année. La demande se modère et le resserrement des conditions de financement pèsent sur la consommation. La dirigeante souligne le rôle de l'industrie, dont les faiblesses se répercutent sur les autres secteurs, et note des signes d'affaiblissement sur le marché du travail. Toutefois, avec la baisse de l'inflation et la reprise de la demande d'exportations, l'économie devrait se renforcer au cours des prochaines années.

Du côté des prix, l'inflation devrait poursuivre sa baisse à court terme. La plupart des mesures de l'inflation sous-jacente continuent de diminuer. Dans le même temps, les pressions sur les prix intérieurs restent fortes, ce qui reflète également l'importance croissante de la hausse des salaires. Les mesures d'anticipations d'inflation à long terme se situent généralement autour de 2%. Néanmoins, certains indicateurs restent élevés et doivent être surveillés de près, souligne Christine Lagarde.

Les prix de l'énergie sont moins prévisibles en raison du conflit au Moyen-Orient et de la guerre en Ukraine. Globalement, les risques pesant sur la croissance restent orientés à la baisse. Les risques géopolitiques croissants liés au conflit Hamas-Israël pourraient freiner l'économie mais constituent un risque haussier sur les prix de l'énergie qui pourraient rendre les perspectives à moyen terme plus incertaines.

Les conditions météorologiques extrêmes, et plus largement la crise climatique en cours, pourraient faire grimper les prix des denrées alimentaires plus que prévu. Une hausse durable des anticipations d'inflation au-dessus de l'objectif, ou une augmentation des salaires ou des marges bénéficiaires plus importante que prévu, pourrait également entraîner une hausse de l'inflation, y compris à moyen terme. En revanche, une demande plus faible - due par exemple à une transmission plus forte de la politique monétaire ou à une détérioration de l'environnement économique dans le reste du monde dans un contexte de risques géopolitiques accrus - atténuerait les pressions sur les prix, notamment à moyen terme.

Interrogée sur les programmes de rachat d'actifs, la présidente de la BCE indique que ni le PEPP ni la rémunération des réserves n'ont été discutés lors de cette réunion. A la question centrale sur la durée du maintien des taux au niveau actuel, C.Lagarde répond que la BCE sera dépendante des données. Après dix hausses de taux successives, " l'heure n'est plus à la prospective ". Elle souligne également qu'il est totalement prématuré d'évoquer une potentielle baisse des taux: "cela n'a pas été discuté du tout et le débat serait absolument prématuré".

A propos de la transmission de la politique monétaire, C.Lagarde affirme que tant dans le secteur du logement que dans les chiffres de l'investissement, il existe des preuves claires de la transmission des taux plus élevés à l'économie réelle.