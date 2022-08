BCE : certains membres du Conseil souhaitaient une hausse des taux de 25 pb en juillet

Quelques désaccords au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne...

(Boursier.com) — Quelques désaccords au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. A deux semaines du prochain rendez-vous de politique monétaire de la BCE, les 'Minutes' de la dernière réunion de l'Institution montrent que certains responsables étaient en faveur d'une hausse des taux directeurs de 25 points de base et non de 50 pb comme cela a finalement été décidé.

"Un très grand nombre de membres ont convenu qu'il était approprié de relever les taux directeurs de la BCE de 50 points de base comme proposé par M. Lane. Une hausse de 50 points de base a été jugée justifiée compte tenu de la détérioration des perspectives d'inflation depuis la réunion du Conseil des gouverneurs en juin... Le Conseil des gouverneurs a ainsi fait un premier pas plus important sur sa trajectoire de normalisation des taux directeurs que celui signalé lors de sa réunion précédente, en appliquant les principes énoncés de dépendance aux données et d'optionnalité. Cela a été considéré comme un signal clair de sa détermination à agir et à remplir son mandat", peut-on lire dans le compte-rendu.

"Certains membres ont plaidé en faveur d'une augmentation des taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base, car il s'agissait de la décision annoncée lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de juin, et que celle-ci préserverait la cohérence avec la communication antérieure du Conseil des gouverneurs. Avec les risques de récession imminents, une augmentation de 25 points de base était considérée comme plus conforme à une normalisation progressive de la politique monétaire".

"Alors que la fourniture d'indications prospectives sur les taux d'intérêt était un instrument puissant à une époque où les taux d'intérêt étaient proches de la limite inférieure effective, son utilité a été jugée comme étant considérablement réduite dans la phase de normalisation", détaille la BCE. "Dans les circonstances actuelles, caractérisées par une incertitude exceptionnellement élevée, des indications spécifiques sur la trajectoire future des taux d'intérêt ont été considérées comme limitant de manière excessive l'optionalité, la flexibilité et la dépendance vis-à-vis des données du Conseil des gouverneurs, avec le risque que ce dernier soit lié à des décisions sur lesquelles il devrait revenir ultérieurement lorsque les circonstances changeraient".

Concernant le stress sur le marché obligataire, les responsables étaient unanimes quant au fait qu'un nouvel outil était nécessaire pour calmer le marché. "Les risques de fragmentation étaient considérés comme plus probables dans l'environnement actuel, dans lequel la politique monétaire était en cours de normalisation à un moment de chocs importants du côté de l'offre et de risques croissants pesant sur la croissance économique... Alors que la BCE prenait des mesures pour préserver l'efficacité de la politique monétaire, il a été suggéré que les gouvernements européens devraient, dans leur propre domaine de responsabilité, faire avancer les réformes institutionnelles afin de mieux traiter les sources sous-jacentes de fragmentation dans la zone euro". En outre, "les membres ont convenu que la flexibilité dans les réinvestissements des rachats arrivant à échéance dans le portefeuille PEPP restait la première ligne de défense".

Bien que le risque de récession grandisse, l'Institution devrait à nouveau relever ses taux de 50 points de base le mois prochain alors que l'inflation se rapproche désormais d'un taux à deux chiffres et que les prix de l'énergie poursuivent leur envolée.