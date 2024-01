BCE : avril, juin, le calendrier de la discorde

...

(Boursier.com) — Quand la Banque centrale européenne commencera-t-elle à réduire ses taux ? Voici la question qui agite les investisseurs européens en ce début d'année. A l'heure actuelle, toutes les options sont sur la table même si les marchés monétaires jouent clairement la carte du mois d'avril. Au sein du Conseil de la BCE, les avis ne semblent jamais avoir été autant partagés. Pour Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs, l'Institution européenne ne se précipitera pas pour passer à l'action. "Agir à la hâte en fonction des surprises à court terme sans avoir plus de clarté sur le moyen terme serait risqué", a-t-il déclaré dans un article d'opinion publié lundi et repris par 'Bloomberg'. "Cela pourrait facilement faire dérailler les progrès que nous avons réalisés pour atteindre notre objectif" .

La BCE a maintenu ses coûts d'emprunt inchangés pour la troisième fois la semaine dernière et, même si la présidente Christine Lagarde s'est opposée aux paris agressifs des marchés financiers sur des réductions anticipées, elle l'a fait avec moins de force que prévu. " Je suis convaincu que le moment exact, que ce soit en avril ou en juin, est secondaire par rapport à l'impact de la décision", a souligné le dirigeant. "Cette dernière solution semble plus probable, mais je ne tirerai pas de conclusions hâtives sur le calendrier. Dès que cela sera justifié, nous n'hésiterons pas à agir".

"Les responsables fonderont leur décision sur les données à venir et sur les projections de mars de la BCE, a également indiqué P.Kazimir, ajoutant que les accords salariaux pour les années à venir restent un " facteur imprévisible ". "Même si les signes sont bons, nous ne disposons pas encore de suffisamment d'informations pour tirer une conclusion sûre... Pour cette raison, il est prématuré de discuter à ce stade du calendrier d'une réduction des taux d'intérêt".

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a lui affirmé dans un entretien accordé à 'La Tribune' ce week-end que la BCE pourrait réduire ses taux d'intérêt à tout moment cette année et que toutes les options sont ouvertes lors des prochaines réunions. "Nous allons baisser nos taux cette année... En ce qui concerne la date exacte, rien n'est exclu et tout sera ouvert lors de nos prochaines réunions". Le dirigeant a souligné : "nous devrons éviter deux risques qui se sont équilibrés : réduire trop tôt et rater l'objectif, mais aussi agir trop tard et ralentir excessivement l'activité".

Mario Centeno pense lui que la BCE devrait baisser ses taux d'intérêt le plus tôt possible et par petites étapes plutôt que brusquement. Dans une interview accordée à 'Reuters', le membre du Conseil des gouverneurs a affirmé : "nous n'avons pas besoin d'attendre les données salariales de mai pour avoir une idée de la trajectoire de l'inflation". Selon lui, il y a "de nombreuses preuves que l'inflation baisse de manière durable".

Plusieurs responsables doivent encore prendre la parole cette semaine et, sans aucun doute, renforcer la cacophonie ambiante.