BCE : à quand le pivot ?

(Boursier.com) — Les réactions sont nombreuses au lendemain du nouveau statu quo sur ses taux de la Banque centrale européenne et des déclarations de Christine Lagarde. La dirigeante a repoussé les anticipations d'une réduction imminente des taux d'intérêt en soulignant que la BCE ne doit pas baisser la garde face à la chute de l'inflation.

Les marchés prennent de l'avance en pariant que l'Institution commencera à réduire les taux d'intérêt au premier semestre de l'année prochaine, selon Madis Muller. "Il n'y a aucune raison d'envisager une hausse supplémentaire des taux d'intérêt ou une réduction des taux d'intérêt dans un avenir proche", a déclaré le patron de la Banque centrale d'Estonie. Le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE a précisé sur la radio locale 'Aripaev' : "maintenant, il faut avant tout attendre patiemment, avant les prochaines décisions, des signes plus clairs indiquant que le taux d'inflation dans la zone euro va effectivement tomber définitivement à 2% dans un délai raisonnable". Le dirigeant a ajouté qu'il est "un peu tôt pour célébrer une victoire sur l'inflation" et que les attentes des investisseurs concernant une baisse des taux au premier semestre étaient "un peu optimistes" et "un peu prématurées".

Allant dans le même sens, Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a déclaré ce matin que les Banques centrales du monde entier ne devraient pas se précipiter pour relâcher leur lutte contre l'inflation, même si la Réserve fédérale a annoncé son propre changement de politique l'année prochaine. "Parfois, les pays déclarent prématurément leur victoire, puis l'inflation s'enracine et la lutte devient plus difficile", a affirmé la dirigeante à Séoul. "Ne dites pas hop avant de sauter".

Du côté des équipes de recherche des banques et brokers, le ton assez belliciste de Christine Lagarde a (plutôt) surpris même si on estime que la BCE devra passer à l'action en 2024. Et le plus tôt semble le mieux.

"Les acteurs du marché restent naturellement sceptiques quant à la capacité de la BCE à maintenir longtemps sa position relativement belliciste", indique à 'Bloomberg' Lee Hardman, stratège devises chez MUFG. "Plus longtemps la BCE maintiendra ses taux aux niveaux restrictifs actuels, plus elle risque de faire sombrer l'économie de la zone euro".

"Contrairement à la Fed, la BCE a réaffirmé qu'elle pensait que les taux directeurs avaient atteint un niveau satisfaisant et qu'elle ne comptait pas les réduire dans les prochains mois. Elle attend plus de preuves que l'inflation et surtout les pressions inflationnistes domestiques (salaires, prix des services...) vont continuer de ralentir avant de considérer des baisses de taux, ce qui devrait prendre encore plusieurs mois. Nous pensons toujours que la BCE devrait baisser ses taux à partir du 2ème trimestre vers les 3,25% fin 2023. La réunion de la BCE ne change pas notre vue mais la Fed met la pression sur la BCE, qui pourrait favoriser des baisses de taux plus marquées dans la seconde partie de l'année prochaine", souligne Xavier Chapard au sein de l'équipe de recherche de LBPAM.

"Si l'absence de changement de politique de la part de la BCE était largement anticipée, le compte-rendu général de la réunion a été plus 'hawkish' qu'attendu. La BCE a reconnu que l'inflation diminuait rapidement, mais a mis en garde contre une reprise temporaire à court terme. Elle continue par ailleurs de surveiller de près la croissance des coûts unitaires de main-d'oeuvre, qui sont considérés comme un risque pour l'inflation future. Le Conseil des gouverneurs a également annoncé une accélération de son resserrement quantitatif, à partir du second semestre 2024, avec une réduction du portefeuille du PEPP de 7,5 milliards d'euros par mois, en moyenne. A l'avenir, nous anticipons une demande plus faible que prévu par la BCE et une baisse plus rapide de l'inflation au 1er trimestre. Mais c'est l'évolution de l'inflation sous-jacente, et en particulier les données relatives à la croissance des salaires et des coûts unitaires de main-d'oeuvre, qui seront déterminantes pour le calendrier et le rythme des baisses de taux en 2024. Nous pensons que la BCE commencera probablement à réduire ses taux au deuxième trimestre 2024, après une nouvelle révision à la baisse des perspectives de croissance et d'inflation lors de la réunion de mars (lorsque les prochaines prévisions seront publiées), et qu'elle réduira rapidement ses taux pendant le reste de l'année", indique pour sa part Sebastian Vismara, économiste et stratégiste sénior chez BNY Mellon Investment Management.

"Dans l'ensemble, nous avons reçu des signaux clairs indiquant que la BCE est sur le point de pivoter en 2024, mais Mme Lagarde a tenté d'atténuer les spéculations sur des baisses de taux rapides. Nous estimons toujours qu'une première baisse de taux d'ici juin 2024 est très probable", synthétise Martin Wolburg, chef économiste chez Generali Investments.

"Comme prévu, la BCE a laissé ses taux inchangés. Contrairement au signal d'un pivot donné hier par la Fed, Mme Lagarde a exclu toute baisse des taux. Toutefois, de légers changements dans la formulation de l'évaluation de l'inflation prouvent que la BCE est plus confiante dans les perspectives de désinflation ("élevé" a remplacé "fort" dans le communiqué de décision de politique monétaire). La BCE a semblé suivre les traces des réunions précédentes, toujours "dépendante des données" et très vigilante malgré la désinflation. Le message était moins clair que lors de la conférence de presse de la Fed d'hier, mais il suggère que la BCE pourrait ne pas être la première banque centrale à réduire ses taux en 2024", souligne Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

Enfin, Konstantin VEIT, gérant de portefeuille chez PIMCO, déclare : "la BCE reste entièrement dépendante des données, réunion par réunion. Les données clés à surveiller restent les coûts unitaires de main-d'oeuvre et les marges bénéficiaires des entreprises. Les taux d'intérêt ayant vraisemblablement atteint des sommets, l'attention du marché s'est résolument tournée vers le prochain cycle de réduction des taux. Selon nous, les risques restent orientés vers des réductions de taux plus tardives par rapport aux attentes actuelles du marché. Nous pensons que pour que l'inflation se normalise pleinement et revienne à l'objectif de 2%, un ralentissement supplémentaire de l'économie et du marché du travail est probablement nécessaire. La réduction antérieure des réinvestissements du programme d'achat d'urgence face à la pandémie (PEPP) affaiblit la situation technique relative des obligations d'État et indique que les investisseurs exigent une compensation relativement plus élevée pour détenir des obligations à plus long terme".