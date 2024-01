BCE : 4 baisses de taux en 2024 ?

La Banque centrale européenne abaissera ses taux d'intérêt quatre fois cette année, car l'inflation reculera plus rapidement que prévu, selon un...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne abaissera ses taux d'intérêt quatre fois cette année, car l'inflation reculera plus rapidement que prévu, selon un sondage mené par 'Bloomberg' auprès d'économistes. Les réductions, chacune de 25 points de base, devraient débuter en juin, et de nouvelles baisses en septembre, octobre et décembre ramèneraient le taux de dépôt à 3%. Bien qu'il s'agisse d'une mesure de plus que prévu dans l'enquête du mois dernier, elle reste plus conservatrice que les six, commençant en avril, que les investisseurs anticipent.

Les économistes s'attendent désormais à un recul plus rapide de la croissance des prix, à 2,3% en 2024, contre 2,6% anticipé dans l'enquête de décembre. Le taux d'inflation sous-jacente, qui exclut les composantes les plus volatiles telles que l'énergie et l'alimentation, est désormais estimé plus faible cette année, mais légèrement plus élevé en 2025, restant au-dessus de l'objectif de 2,2% de la BCE.

La BCE est actuellement en mode 'statu quo' après les 10 hausses de taux effectuées depuis mi-2022. Les membres de l'Institution se concentrent particulièrement sur l'évolution des salaires au premier semestre 2024, pour confirmer que la hausse des coûts de main-d'oeuvre n'empêchera pas l'inflation de ralentir jusqu'à l'objectif de 2%.

Du côté de l'activité économique, selon l'enquête, une récession au second semestre 2023 devrait être suivie d'une reprise progressive qui pourrait s'accélérer au cours de l'année. Les attentes de croissance sont restées stables pour 2024 et relevées de 0,1 point de pourcentage pour 2025.