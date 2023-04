Banques régionales US : Yellen tente encore de rassurer

Janet Yellen, la Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué encore hier que selon elle, il n'y avait pas de problème fondamental dans le système...

(Boursier.com) — Janet Yellen, la Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué encore hier que selon elle, il n'y avait pas de problème fondamental dans le système bancaire. Yellen a précisé que les retraits de dépôts des banques petites et moyennes étaient en diminution, mais a ajouté qu'elle surveillait la question de près afin d'éviter toute contagion au niveau du système bancaire américain. La dirigeante s'exprimait hier devant les journalistes à l'occasion d'un événement à l'Université de Yale. La Secrétaire au Trésor a jugé que la confiance dans le système financier avait été renforcée par les actions du Trésor, de la Fed et de la FDIC, suite aux effondrements de SVB et de Signature Bank. Yellen a constaté une baisse des retraits et une stabilisation de la situation, mais demeure vigilante.