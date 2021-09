Baisse surprise des prix à l'import aux Etats-Unis

L'indice américain des prix à l'import pour le mois d'août a, de façon surprenante, reculé de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de...

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à l'import pour le mois d'août a, de façon surprenante, reculé de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus et +0,4% pour la lecture révisée du mois antérieur. L'indicateur progresse de 9% sur un an contre +10,3% en juillet. L'indice des prix à l'export grimpe quant à lui de 0,4% par rapport à juillet (+0,4% de consensus) et de 16,8% en glissement annuel.