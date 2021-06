Baisse surprise des commandes industrielles en Allemagne

(Boursier.com) — Baisse surprise des commandes industrielles allemandes en avril. Selon les données provisoires de l'Office fédérale de la statistique, les commandes, ajustées des prix, des effets calendaires et saisonniers, ont reculé de 0,2% sur la période après une progression revue à +3,9% en mars, et contre un consensus de 0,5%. En glissement annuel, et compte tenu d'une base de comparaison très favorable, les commandes s'envolent de 78,9%. Par rapport à février 2020, soit le mois précédant les restrictions imposées en raison de la pandémie de coronavirus en Allemagne, les commandes affichent un gain de 9,9%.