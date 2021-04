Baisse surprise de la production industrielle en Allemagne

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour l'économie allemande. La production industrielle, ajustée des prix, des effets calendaires et saisonniers, a reculé de manière inattendue pour un deuxième mois consécutif en février, suggérant que les restrictions liées au coronavirus nuisent de plus en plus à l'un des secteurs les plus résistants de la première économie européenne. La production a en effet chuté de 1,6% par rapport au mois précédent, après un repli de 2% en janvier, et contre une hausse de 2% espérée par le marché. Par rapport à février 2020, soit le mois précédant les restrictions imposées en raison de la pandémie de coronavirus en Allemagne, la production affiche une baisse prononcée de 6,4%, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique.