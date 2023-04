Aux Etats-Unis, les licenciements dans la 'tech' atteignent des records !

Selon le dernier rapport de la firme Challenger, Gray & Christmas sur le sujet ...

(Boursier.com) — Selon le dernier rapport de la firme Challenger, Gray & Christmas sur le sujet, les annonces de licenciements opérées par les entreprises basées aux États-Unis pour le mois de mars 2023 ont concerné 89.703 emplois, contre 77.770 un mois plus tôt - soit une augmentation de 15% et un niveau plus important que prévu. En comparaison de l'an dernier, ces annonces de licenciements ont même plus que quadruplé (+319%) ! Sur l'ensemble du premier trimestre 2023, ces annonces de suppressions de postes s'affichent au plus haut depuis 2020.

Les employeurs ont annoncé 270.416 suppressions de postes au premier trimestre 2023, une augmentation de... 396% par rapport aux 55.696 du premier trimestre 2022. Il s'agit du total le plus élevé du premier trimestre depuis 2020, lorsque 346.683 coupes avaient été annoncées de janvier à mars. Il s'agit du total trimestriel le plus élevé depuis le troisième trimestre 2020 où 497.215 licenciements avaient été dévoilés.

"Nous savons que les entreprises abordent 2023 avec prudence, même si l'économie continue de créer des emplois. Avec la poursuite des hausses de taux et la maîtrise des coûts par les entreprises, les licenciements à grande échelle que nous constatons vont probablement se poursuivre", a déclaré Andrew Challenger, vice-président senior de Challenger, Gray & Christmas, Inc. 38% de toutes les coupes sont dans le secteur 'Tech', ajoute le dirigeant.

En effet, les entreprises technologiques ont annoncé 102.391 suppressions d'emplois jusqu'à présent cette année, en hausse... de 38 487 % par rapport aux 267 coupes annoncées par le secteur au premier trimestre 2022. Cela représente déjà une hausse de 5% par rapport au total annuel de 97.171 de 2022. Le niveau des coupes dans les technologies est même "en passe de dépasser le total annuel le plus élevé du secteur annoncé en 2001". Les seules années au cours desquelles la 'Tech' a annoncé plus de suppressions d'emplois que l'année en cours sont en 2001, lorsque 168.395 suppressions avaient été dévoilées, et 2002, avec 131.294 licenciements.

Les sociétés financières ont annoncé le deuxième plus grand nombre de suppressions d'emplois cette année à 30.635, soit une augmentation de 419% par rapport aux 5.903 suppressions annoncées dans le secteur au premier trimestre 2022. Les entreprises et fabricants de soins de santé/produits, y compris les hôpitaux, ont annoncé 22.950 suppressions de postes au premier trimestre 2023, en hausse de 65% par rapport aux 13.923 licenciements annoncés à la même période l'an dernier. Le commerce de détail a annoncé le quatrième plus grand nombre de réductions de postes en 2023 à 21.426, soit une augmentation de 1.125% par rapport aux 1.617 licenciements dévoilés dans le secteur jusqu'en mars 2022.