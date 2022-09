Argentine : une légionelle serait à l'origine de la mystérieuse pneumonie

Le foyer de pneumonie ayant fait quatre morts à Tucuman, dans le nord-est de l'Argentine, qui avait inquiété vivement les autorités locales la semaine...

(Boursier.com) — Le foyer de pneumonie ayant fait quatre morts à Tucuman, dans le nord-est de l'Argentine, qui avait inquiété vivement les autorités locales la semaine dernière, serait dû à une bactérie de légionelle, d'après le ministère argentin à la Santé. Quatre personnes avaient trouvé la mort dans une clinique privée de Tucuman et onze cas avaient été recensés. Deux autres décès auraient depuis été recensés. Les examens initiaux avaient exclu le Covid, la grippe et d'autres causes, laissant alors craindre une nouvelle épidémie de pneumonie bilatérale "de type inconnu". Les responsables avaient initialement décelé des symptômes chez six cas entre le 18 et le 23 août.