Allemagne : PMI composite au plus haut depuis 1998 !

Les indicateurs PMI allemands de la matinée sont ressortis extrêmement solides...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les indicateurs PMI allemands de la matinée sont ressortis extrêmement solides. L'indice flash PMI allemand des services pour le mois de juillet a atteint 62,2, contre 59,4 de consensus et 57,5 fin juin. L'indice manufacturier a été de 65,6, contre 64,2 de consensus et 65,1 fin juin. Ainsi, l'expansion s'accélère en Allemagne selon ces derniers chiffres. L'indice flash PMI composite allemand de juillet s'établit à 62,5, contre 60,1 fin juin et au plus haut niveau depuis janvier 1998 !

L'indice Markit PMI flash français composite du mois de juillet 2021 est ressorti à 56,8, contre un consensus de marché de 58,5 et un niveau de 57,4 fin juin, ce qui traduit en revanche un ralentissement léger de l'expansion.