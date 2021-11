Allemagne : les prix à la production explosent en hausse

L'inflation 'transitoire' poursuit son accélération...

(Boursier.com) — L 'inflation 'transitoire' poursuit son accélération 'temporaire'. En Allemagne, l'indice des prix à la production du mois d'octobre révélé ce matin traduit, hors ajustements saisonniers et en comparaison du mois antérieur, une progression de 3,8%, à comparer à un consensus FactSet de 1,4% et une hausse de 2,3% un mois avant. Hors ajustements saisonniers et en comparaison de l'an dernier, l'indice allemand des prix à la production a flambé de 18,4%, contre 16,3% de consensus de marché. Les pressions inflationnistes augmentent donc encore en Allemagne, la croissance de 18,4% du PPI en glissement annuel constituant un plus haut depuis le mois de novembre 1951, où les prix à la production avaient flambé de 20,6%.