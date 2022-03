Allemagne : l'inflation accélère, au plus haut depuis 1981

L'indice préliminaire allemand des prix à la consommation hors ajustements saisonniers a grimpé de 7,3% en mars, contre 6,2% de consensus...

(Boursier.com) — L 'indice préliminaire allemand des prix à la consommation hors ajustements saisonniers a grimpé de 7,3% en mars, en glissement annuel, contre 6,2% de consensus et 5,1% un mois avant. En données harmonisées européennes, le CPI allemand grimpe même de 7,6% en glissement annuel, contre 6,6% de consensus FactSet. Il s'agit de la plus forte inflation allemande depuis 1981, avec notamment l'envolée des prix du pétrole et du gaz. Ces données font suite à un indice espagnol des prix à la consommation du mois de mars, en données harmonisées européennes, lui aussi en très forte progression de 9,8% en glissement annuel, contre 8,1% de consensus.