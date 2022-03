Allemagne : l'indice ZEW s'effondre !

L'indice ZEW allemand du sentiment économique a plongé à -39,3 au mois de mars 2022...

(Boursier.com) — L 'indice ZEW allemand du sentiment économique a plongé à -39,3 au mois de mars 2022, contre 10 de consensus FactSet et 54,3 un mois auparavant. L'indicateur de la situation actuelle est ressorti négatif de -21,4, contre -8,1 au mois de février. L'indicateur ZEW européen s'est effondré également à -38,7, contre 48,6 un mois plus tôt. Les analystes du ZEW craignent une stagflation dans les mois à venir. La détérioration observée en Allemagne frappe presque tous les secteurs, en particulier ceux qui dépendent le plus de l'énergie et le segment financier. Enfin, une récession devient de plus en plus probable selon l'institut d'études économiques.

La baisse du ZEW allemand en mars est la plus importante jamais enregistrée depuis les débuts de l'enquête en 1991. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie plombent tout particulièrement les perspectives de l'économie allemande...