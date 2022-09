Allemagne : l'indice IFO s'enfonce

L'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo a reculé davantage que prévu en septembre, à 84,3, contre 88,6 le...

(Boursier.com) — L 'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo a reculé davantage que prévu en septembre, à 84,3, contre 88,6 le mois précédent. Au plus bas depuis plus de 2 ans, il ressort également inférieur aux attentes des économistes qui tablaient sur 87. La composante évaluation actuelle perd trois points à 94,5 points (96 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 75,2 points contre 80,5 un mois avant (79 de consensus).

ifo #Geschäftsklimaindex ist im September auf 84,3 Punkte gefallen, nach 88,6 im August. Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage klar schlechter. Der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate hat deutlich zugenommen. Deutsche Wirtschaft rutscht in #Rezession. pic.twitter.com/6Vsnd5Dxud >— ifo Institut (@ifo_Institut), via Twitter

"Le pessimisme concernant les mois à venir a décidément augmenté. Dans le commerce de détail, les attentes sont tombées à un niveau record. L'économie allemande glisse vers la récession", affirme l'Institut.

L'indice Ifo est compilé chaque mois à partir des réponses de 7.000 professionnels allemands des différents secteurs économiques concernés. Il représente leur vision à six mois et leur sentiment au moment de l'enquête. Une synthèse des deux indicateurs fournit l'indice principal de climat des affaires.