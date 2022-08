Allemagne : l'indice de confiance IFO résiste un peu mieux que prévu en août

L'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo a reculé moins que redouté en août, à 88,5, contre 88,7 le mois...

(Boursier.com) — L 'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo a reculé moins que redouté en août, à 88,5, contre 88,7 le mois précédent. S'il ressort au plus bas depuis plus de 2 ans, il est néanmoins supérieur aux attentes des économistes qui tablaient sur 86,8. La composante évaluation actuelle atteint 97,5 points contre 97,7 en juillet (96 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 80,3 points contre 80,4 un mois avant (79 de consensus).

Les perspectives pour les mois à venir sont "clairement pessimistes", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest. "L'incertitude dans les entreprises reste élevée. La production économique devrait se contracter au troisième trimestre". Les entreprises comme les ménages souffrent de la crise du gaz, d'autant que les consommateurs semblent désormais avoir dépensé l'épargne constituée pendant la crise du coronavirus, note Jörg Krämer, chef économiste de Commerzbank. "Nous nous attendons à ce que le second semestre de l'année et le premier trimestre de l'an prochain soient plus récessionnistes que jamais", ajoute-t-il.

L'indice Ifo est compilé chaque mois à partir des réponses de 7.000 professionnels allemands des différents secteurs économiques concernés. Il représente leur vision à six mois et leur sentiment au moment de l'enquête. Une synthèse des deux indicateurs fournit l'indice principal de climat des affaires.