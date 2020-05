Allemagne / Eco : le PIB s'est bien contracté de 2,2% au premier trimestre

La pandémie de Covid-19 pèse logiquement...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme indiqué initialement, le produit intérieur brut allemand s'est bien contracté de 2,2% au premier trimestre, annonce l'Office fédéral de la statistique. Il s'agit de la plus forte baisse depuis la crise financière et économique mondiale de 2008-2009 et de la deuxième plus importante depuis l'unification allemande. Bien que la propagation du nouveau coronavirus n'ait pas eu d'effet majeur sur les résultats économiques en janvier et février, l'impact de la pandémie a été conséquent en mars. En glissement annuel, le PIB affiche un recul de 1,9%.