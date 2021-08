Allemagne / Eco : l'inflation annuelle au plus haut depuis 2008

Allemagne / Eco : l'inflation annuelle au plus haut depuis 2008









Mauvaise nouvelle pour la Banque centrale européenne...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour la Banque centrale européenne. L'inflation allemande a atteint son plus haut niveau depuis 2008, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et de celle des coûts répercutée par les entreprises. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) a ainsi augmenté de 3,4% sur un an en août après +3,1% en juillet, montre la première estimation de l'office fédéral de la statistique. La BCE se fixe désormais un objectif d'inflation dans la zone euro de 2% en rythme annuel à moyen terme.

Le taux d'inflation national (IPC) a même grimpé à 3,9% en août, atteignant son niveau le plus élevé depuis décembre 1993, lorsque l'économie était en plein essor après la réunification allemande.

Jusqu'à présent, les responsables de l'Institution ont fait valoir que la poussée actuelle de l'inflation était temporaire et reflétait en grande partie des effets ponctuels. Pourtant, l'aggravation de la contraction de l'offre incite de plus en plus d'entreprises à augmenter leurs tarifs, une tendance qui pourrait produire des pressions plus permanentes sur les prix.