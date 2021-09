Allemagne : croissance record des prix à la production

Les chiffres publiés ce matin des prix allemands à la production pour le mois d'août ne devraient pas apaiser les craintes d'inflation, bien au...

(Boursier.com) — Les chiffres publiés ce matin des prix allemands à la production pour le mois d'août ne devraient pas apaiser les craintes d'inflation, bien au contraire. L'indice PPI allemand hors ajustements saisonniers pour le mois d'août a grimpé de 1,5% en comparaison du mois antérieur, près de deux fois plus vite que prévu. L'indice des prix à la production hors ajustements saisonniers pour le mois d'août s'est même apprécié de 12% par rapport à l'année dernière, du jamais vu depuis 1974, essentiellement avec l'énergie et les produits intermédiaires. Les prix des biens de consommation augmentent également de plus en plus.